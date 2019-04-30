Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, какое значение для него имеет Лига чемпионов. По его словам, он хочет выступить там и показать на что способен.

– Лига чемпионов – лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть, – цитирует Азмуна RT. – Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.

Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю все от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом".