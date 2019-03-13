Сердар Азмун: "У меня были предложения от "Рубина" и "Интера". Выбрал Казань"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вспомнил о том, как он попал в чемпионат России. Иранец в декабре 2012 года, в 17-летнем возрасте подписал контракт с "Рубином". За казанский клуб он провел 77 игр, в которых забил 17 мячей.

- Я стал лучшим бомбардиром на молодежном турнире в Санкт-Петербурге. Тогда мне поступили предложения от "Рубина" и "Интера", - заявил Азмун в интервью клубной пресс-службе "Зенита". - Со стороны казанцев интерес был более предметным, поэтому я решил подписать контракт именно с ними. К тому же мы следили за "Рубином" и знали, кто его тренирует. В тот момент команда добивалась больших успехов, побеждая различные топ-клубы.