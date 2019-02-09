Сердар Азмун: "После Кубка Азии мне нужен был небольшой отдых"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, почему он не сразу прибыв в расположение команды после завершения Кубка Азии.

- После Кубка Азии мне нужен был небольшой отдых. Руководство и тренерский штаб "Зенита" пошли навстречу и разрешили несколько дней провести дома, - сказал иранец в интервью клубному каналу "Зенита" на Youtube. - Кроме того, нужно было решить вопрос с визой. Когда дела с паспортом уладили, я первым же рейсом примчался в Испанию.

Предыдущим клубом 24-летнего футболиста был "Рубин". За эту команду он в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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