Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов рассказал о нападении на его подмосковный дом. Он выразил надежду на то, что дело будет раскрыто.

— Осенью произошла неприятная история с нападением на ваш подмосковный дом: когда вы с командой уехали в Краснодар, а в нем были жена с детьми.

— Да, неприятная история. Главное — что все живы и здоровы.

— Вы сказали, что защитить семью можно только самому. Но полиция ведет расследование?

— Полиция была вызвана, дело заведено. Сейчас оно передано в Следственный комитет, так как в доме был мой несовершеннолетний сын. Очень хочется, как гражданину страны, за которую я играл, чтобы дело было раскрыто.

— Про грабителей вы сказали, что это вряд ли «левые» люди. Есть надежда, что их найдут?

— Надежда есть. Вопрос, произойдет это или нет. Могу сказать только одно: это точно было не спонтанно. Об этом говорит много вещей, которые произошли, но о чем я сейчас не могу рассказывать. Безусловно, эти люди прекрасно все знали. (Артем Агапов)

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