Семин сравнил Алексея Миранчука с Хаверцем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что к нему обращались с предложением о продаже хавбека Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

— Молодых у нас было больше всех в основном составе. Десять игроков. Стабильное место — 4-5 игроков. Последний — Макгеев. Что у нас, Миранчуки не росли? Что, Баринов не вырос?

Черчесов говорил, что Баринова передержали? Да не мог он сказать этого. Он профессиональный тренер. То, что говорит Кикнадзе, нужно сокращать в половину. Даже если Стас сказал, то в шутку.

Еще один момент. Неудача в Лиге чемпионов. Мы играли неплохо. Провальный матч был только один — домашний с «Байером». Ну они сильнее оказались. Но тогда мы за 11 дней сыграли четыре матча. Сейчас все плачут, а тогда мы играли два на третий. Переноса никакого не произошло.

По продаже Миранчука. Это вранье. Никогда никто ко мне не обращался. Ни из «Милана», ни откуда-то еще. Миранчук может играть в любой команде Европы! Он лучший игрок сейчас в лиге. Миранчук ничуть не хуже Хаверца. Просто он русский и не попал в обойму, которого «правильно» продают. После тех двух игр, что Миранчук провел с «Ювентусом», другой бы уже имел контракт с более сильной командой. Почему этого не произошло, не знаю, — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истек 31 мая.