Норманн попрощался с Карпиным: «Спасибо вам за все, тренер»
18:32
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн попрощался с бывшим главным тренером клуба Валерием Карпиным.
«Спасибо вам за все, тренер, и за особую связь. Удачи и желаю вам всего наилучшего», — написал Норманн в Instagram.
«Ростов» объявил об уходе Карпина 2 августа. Теперь специалист сосредоточится на работе со сборной России.
4 августа на пост главного тренера команды был назначен Юрий Семин.
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