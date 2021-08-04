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Норманн попрощался с Карпиным: «Спасибо вам за все, тренер»

18:32
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн попрощался с бывшим главным тренером клуба Валерием Карпиным.

«Спасибо вам за все, тренер, и за особую связь. Удачи и желаю вам всего наилучшего», — написал Норманн в Instagram.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 2 августа. Теперь специалист сосредоточится на работе со сборной России.

4 августа на пост главного тренера команды был назначен Юрий Семин.

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