Норманн попрощался с Карпиным: «Спасибо вам за все, тренер»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн попрощался с бывшим главным тренером клуба Валерием Карпиным.

«Спасибо вам за все, тренер, и за особую связь. Удачи и желаю вам всего наилучшего», — написал Норманн в Instagram.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 2 августа. Теперь специалист сосредоточится на работе со сборной России.

4 августа на пост главного тренера команды был назначен Юрий Семин.