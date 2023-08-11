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Сегодня, 20:56

Семин похвалил Гончаренко за победу над «Спартаком» и назвал проблему красно-белых

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил «СЭ» на вопрос о том, почему «Спартак» не смог удержать победу в матче против «Урала» (2:3) в матче 4-го тура РПЛ.

До 90-й минуты красно-белые вели со счетом 2:1, после чего пропустили два гола в концовке.

«Тренер играет самую главную роль в победе команды. Сегодня Виктор Гончаренко это доказал. У «Урала» были стопроцентные возможности. При определенных чудесах и незабитых голах своей команды тренер не сдался, сделал великолепные замены: Гончаренко выпустил Бикфалви, который решил исход матча. Наверное, все рановато начали петь дифирамбы «Спартаку». У красно-белых есть очень квалифицированные игроки, но как таковой команды пока еще нет. Сегодняшний матч это показал», — сказал Семин «СЭ».

«Урал» набрал десять очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с девятью баллами опустился на третью строчку.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Юрий Семин
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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