Семин — о российском футболе: «Уровень мастерства в определенных моментах очень низок»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему в РПЛ и Кубке России повысилась результативность матчей.

«Не уровень результативности повысился, а уровень ошибок: простых, необязательных. Игрок, который, например, вышел у «Урала», обязан был забивать в пустые ворота. Уровень таких ошибок очень большой: элементарных, простых. Отсюда такие результативные матчи. Уровень мастерства в определенных моментах очень низок», — сказал Семин «СЭ».

Под руководством Семина «Локомотив» трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

Во главе «Локомотива» специалист провел 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. Вместе с командой он выиграл 12 трофеев, включая три титула чемпиона России (2002, 2004 и 2018).