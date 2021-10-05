Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ

По информации «СЭ», глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. 53-летний россиянин пока будет совмещать два поста.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ.

60-летний Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.