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Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ

12:17
Ашот Хачатурянц. Фото РФС
Ашот Хачатурянц. Фото РФС
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По информации «СЭ», глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. 53-летний россиянин пока будет совмещать два поста.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ.

60-летний Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

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Роман Шишов все материалы автора

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