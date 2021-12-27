Азмун не планирует покидать «Зенит» зимой
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не планирует покидать петербургский клуб во время зимнего трансферное окна, Cafe du Commerce OL.
По информации источника, 26-летний иранец планирует рассмотреть все доступные предложения летом 2022 года, когда закончится контракт с «Зенитом»
В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за петербуржцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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https://twitter.com/CafeCommerceOL/status/1475160388996059136
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