Семин назвал лучших игроков завершившегося сезона-2022/23 в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал лучших игроков завершившегося сезона-2022/23 в РПЛ.

«В этом сезоне больше всего мне понравились игроки «Зенита» и ЦСКА. Индивидуально из молодых в этом году хорошо себя показал Сергей Пиняев. Из петербуржского клуба мне больше понравился Малком. В ЦСКА очень хорошие защитники, могу выделить Виллиана Рошу. Армейцы в этом году заняли второе место, а если еще и выиграют Кубок России, то это будет большой успех. Лучший вратарь этого сезона — Игорь Акинфеев. Конечно, у него есть конкуренты, но я все равно считаю его лучшим. Кто ближайший конкурент Игоря? Лантратов из «Локомотива» сейчас близок к Акинфееву», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

Чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 очков. Второе место занял ЦСКА, а тройку лучших замкнул «Спартак».