Семин назвал Крыховяка одним из лучших игроков чемпионата России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» назвал полузащитника Гжегожа Крыховяка лидером команды и отметил универсализм поляка.

— Еще до перехода просто прекрасно знал Крыховяка. Более того — еще до трансфера мы с ним разговаривали по поводу универсализма. И в «Севилье», и в «ПСЖ» Гжегож сменил несколько позиций. Например, в Испании провел один матч на позиции центрального защитника, потом выходил выше.

Год назад, когда у нас возникали большие сложности с составом, Крыховяк закрывал проблемные позиции. Очень важно, что он играет на топ-уровне и в обороне, и в опорной зоне, и ближе к атаке. Классный, разносторонний футболист.

— Вы согласны, что сейчас это лучший игрок чемпионата?

— Один из лучших — вне сомнений.

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