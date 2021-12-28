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«Химки» объявили о назначении Габулова генеральным директором

15:17
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен на пост генерального директора «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменит Сергея Анохина. Отмечается, что Анохин останется в наблюдательном совете подмосковного клуба.

В 2020 году Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп». В июле 2021 года он покинул свой пост.

В текущем сезоне «Химки» набрали 14 очков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/dekabr/vladimir-gabulov-smenil-sergeya-anokhina-na-dolzhnosti-generalnogo-direktora/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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