«Химки» объявили о назначении Габулова генеральным директором
15:17
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен на пост генерального директора «Химок», сообщает пресс-служба клуба.
На этом посту он сменит Сергея Анохина. Отмечается, что Анохин останется в наблюдательном совете подмосковного клуба.
В 2020 году Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп». В июле 2021 года он покинул свой пост.
В текущем сезоне «Химки» набрали 14 очков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/dekabr/vladimir-gabulov-smenil-sergeya-anokhina-na-dolzhnosti-generalnogo-direktora/
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