«Химки» объявили о назначении Габулова генеральным директором

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен на пост генерального директора «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменит Сергея Анохина. Отмечается, что Анохин останется в наблюдательном совете подмосковного клуба.

В 2020 году Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп». В июле 2021 года он покинул свой пост.

В текущем сезоне «Химки» набрали 14 очков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.