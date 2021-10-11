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Прядкин может покинуть все посты в РФС

Сергей Прядкин может покинуть все посты в РФС в ближайшее время
11 октября, 15:35
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Сергей Прядкин может покинуть все посты в РФС в скором времени, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Прядкин покинет должность вице-президента организации, а также председателя комитета профессионального футбола. Решение будет принято на заседании исполкома РФС, которое состоится в конце октября.

5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pryadkin-lishitsya-dolzhnosti-vitse-prezidenta-rfs/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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