Сергей Прядкин может покинуть все посты в РФС в скором времени, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Прядкин покинет должность вице-президента организации, а также председателя комитета профессионального футбола. Решение будет принято на заседании исполкома РФС, которое состоится в конце октября.