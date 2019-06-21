Семак рассказал о травме Ерохина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Ваккером" (6:1) в товарищеском матче, а также рассказал о повреждении Александра Ерохина.

– Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте, – цитирует официальный сайт "Зенита" Семака. – Кому-то из игроков нужно прочувствовать игровой ритм, кому-то – добирать функциональное состояние. Тренерам необходимо проверить какие-то связки и дать возможность всем в равной степени дать возможность набрать игровую форму для того, чтобы готовиться к сезону.

Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент – у Александра большое и глубокое рассечение. Придется накладывать швы – повреждение достаточно серьезное. Надеюсь, что кроме этого повреждения у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр