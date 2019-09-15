Семак рассказал, что не пошел бы работать в «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «РГ» рассказал что не стал бы возглавлять «Спартак». Он отметил, что красно-белые являются очень серьезным раздражителем и для сине-бело-голубых, и для ЦСКА.

— Думаю, болельщики ЦСКА были бы счастливы когда-нибудь снова увидеть вас в своем клубе в каком-либо качестве.

— Это сложно. Поколения меняются. Есть много игроков, которые еще больше отдали ЦСКА, и находятся сейчас в клубе.

— Есть при этом в России команда, где вас точно нельзя представить — московский «Спартак».

— Это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьезный раздражитель, и для «Зенита».

— Вы бы не пошли к «красно-белым» работать?

— Думаю, что нет. Хотя есть ребята из «Спартака», с которыми мы были в сборной, и общаемся. Есть и болельщики «Спартака», с которыми в жизни пересекались. Соперничество на футбольном поле — это одно, а жизнь — другое.

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