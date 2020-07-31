Семак рассчитывает на Ловрена в матче «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил последние изменения в составе команды.

— «Зенит» вернулся из отпуска, футболисты прошли медосмотр. Расскажите о состоянии ребят.

— Первая группа игроков прошла медосмотр вчера. Сегодня осмотр проходит вторая группа, — цитирует тренера сайт «Зенита». — Это плановые медосмотры, которые нужно проходить два раза в год для контроля за здоровьем. Ничего необычного не происходит — сразу после медосмотра мы будем определять функциональное состояние игроков и готовиться к первому матчу.

— Учитывая все сложности, связанные с пандемией, и короткий перерыв между сезонами, какие корректировки будут внесены в график подготовки команды к Суперкубку?

— Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.

— Многие болельщики видят в переходе Деяна Ловрена усиление команды под Лигу чемпионов. Так ли это?

— Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд.

— Сегодня стало известно, что клуб продлил соглашения с Михаилом Кержаковым и Юрием Жирковым.

— Миша и Юра были очень полезны для нашей команды в минувшем сезоне и я не сомневаюсь в том, что они помогут и в следующем сезоне. Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно.