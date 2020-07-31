Семак рассчитывает на Ловрена в матче «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил последние изменения в составе команды.
— «Зенит» вернулся из отпуска, футболисты прошли медосмотр. Расскажите о состоянии ребят.
— Первая группа игроков прошла медосмотр вчера. Сегодня осмотр проходит вторая группа, — цитирует тренера сайт «Зенита». — Это плановые медосмотры, которые нужно проходить два раза в год для контроля за здоровьем. Ничего необычного не происходит — сразу после медосмотра мы будем определять функциональное состояние игроков и готовиться к первому матчу.
— Учитывая все сложности, связанные с пандемией, и короткий перерыв между сезонами, какие корректировки будут внесены в график подготовки команды к Суперкубку?
— Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.
— Многие болельщики видят в переходе Деяна Ловрена усиление команды под Лигу чемпионов. Так ли это?
— Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд.
— Сегодня стало известно, что клуб продлил соглашения с Михаилом Кержаковым и Юрием Жирковым.
— Миша и Юра были очень полезны для нашей команды в минувшем сезоне и я не сомневаюсь в том, что они помогут и в следующем сезоне. Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-07-31-sergey-semak-rasschityvaem-na-lovrena-v-matche-lokomotivom-.htm