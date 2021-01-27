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Семак подвел итоги матча с «Уралом»

15:06
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Урала» (3:2). По его словам, команда провела хороший спарринг и дала пищу для размышлений.

— Конечно, победа тяжелая — это сборы, это тяжелый хороший соперник, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Есть пища для размышлений — сегодня было много хороших моментов и тех моментов, которым нужно уделить дополнительное внимание. Мы рады, что у нас была возможность — хоть и не совсем в обычном формате и не так просто — провести хороший спарринг.

— Караваев вернулся в строй. Все в порядке? Как вы оцениваете его первые игровые минуты на сборе в Дубае?

— Хорошо, что он сыграл. Слава пропустил очень много — больше чем полтора месяца, а это большой промежуток времени. Будет потихоньку набирать функциональное состояние. Мы рады, что он уже в строю.

— То есть, у него одно и то же повреждение было? В одном матче в конце первой части сезона он попал в заявку, но остался в запасе.

?— Да, когда он вышел на замену, кажется, это было как раз в матче с «Уралом», получил небольшое повреждение, и сейчас мы постарались по максимуму дать ему возможность залечить все повреждения.

— Так и не сыграл на первом сборе Ракицкий...

— К сожалению, состояние его здоровья ему не позволило, но мы надеемся, что на втором сборе он начнет работать вместе с командой и сыграет.

— Довольны ли вы тем, как прошла первая часть зимней межсезонной подготовки?

— Да, ничего не пришлось отменять. Получили нагрузку в том формате, в каком мы и хотели — достаточно серьезную, судя по движению сегодня. Сейчас нужно отдохнуть, следующий сбор будет немножко легче в плане работы и чередования нагрузок. Второй сбор будет больше приближен к игровому циклу.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-01-27-sergey-semak-na-pervykh-sborakh-poluchili-neobkhodimuyu-nagruzku.htm

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