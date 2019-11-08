Семак оценил уровень РПЛ и обратил внимание на результаты в Европе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, как оценивает уровень чемпионата России.

— Широков недавно сказал, что разрыв между 5-м и 6-м местом в таблице РПЛ — катастрофа. Ваше мнение об уровне нашего чемпионата?

— Жесткое мнение. Да, есть много клубов, проповедующих в закрытый футбол, ждущих ошибки соперника. А уровень лиги? Думаю, его достаточно просто оценить, если посмотреть на наши результаты в Европе. У нас мало футболистов, которые сильны индивидуально — и это минус. Но чемпионат у нас сложный.

— РПЛ полна загадок. К примеру, на сегодня «Спартак» и «Ростов» находятся в разных финансовых весовых категориях. Но команда Карпина с хорошей игрой в лидерах, а спартаковцы только-только начинают преодолевать очередной кризис. В чем причина — в тренере, руководстве или чем-то еще?

— Причины должны искать люди, которые отвечают за результат. Вообще, ничего странного в том, что вы сказали, нет. Вспомните выступление «Монако» в прошлом сезоне во Франции, или же фантастическое чемпионство «Лестера» в АПЛ. Футбол тем и интересен, что в любой отрезок времени может случиться что угодно.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь