Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:48

Семак оценил игру Бакаева в первых матчах за «Зенит»

Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в первых матчах за клуб из Санкт-Петербурга.

— Скажите пару слов по Бакаеву.

— Адаптация прошла быстро. Конечно, идет привыкание к определенным тренерским требованиям, к партнерам. Он играет хорошо, смотрится активно. У него есть дриблинг, удар, передача.

— Можете выделить какого-то молодого игрока?

— Очень важное значение играет функциональное состояние. Все сегодня молодцы. По сегодняшнему матчу мне понравился Ярослав Михайлов. Кравцов тоже смотрится хорошо. Что касается других игроков, то им надо расти, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Зелимхан Бакаев
Сергей Семак
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Антон Заболотный: «В ценовом плане ЦСКА не может конкурировать с «Зенитом»
Заболотный заявил, что он может стать лучшим бомбардиром РПЛ при Федотове
Нападающий ЦСКА Гайч поделился мнением о своем будущем в московском клубе
Семак на вопрос о Зареме: «Есть кому разговаривать, а мы должны делать свою работу»
Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Федора Чалова в ЦСКА
Владимир Федотов объяснил причины поражения ЦСКА в товарищеском матче против «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Федора Чалова в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Гайч поделился мнением о своем будущем в московском клубе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости