Семак оценил игру Бакаева в первых матчах за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в первых матчах за клуб из Санкт-Петербурга.

— Скажите пару слов по Бакаеву.

— Адаптация прошла быстро. Конечно, идет привыкание к определенным тренерским требованиям, к партнерам. Он играет хорошо, смотрится активно. У него есть дриблинг, удар, передача.

— Можете выделить какого-то молодого игрока?

— Очень важное значение играет функциональное состояние. Все сегодня молодцы. По сегодняшнему матчу мне понравился Ярослав Михайлов. Кравцов тоже смотрится хорошо. Что касается других игроков, то им надо расти, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.