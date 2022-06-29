Семак оценил игру Бакаева в первых матчах за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в первых матчах за клуб из Санкт-Петербурга.
— Скажите пару слов по Бакаеву.
— Адаптация прошла быстро. Конечно, идет привыкание к определенным тренерским требованиям, к партнерам. Он играет хорошо, смотрится активно. У него есть дриблинг, удар, передача.
— Можете выделить какого-то молодого игрока?
— Очень важное значение играет функциональное состояние. Все сегодня молодцы. По сегодняшнему матчу мне понравился Ярослав Михайлов. Кравцов тоже смотрится хорошо. Что касается других игроков, то им надо расти, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
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|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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