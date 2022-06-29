Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Федора Чалова в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после завершения товарищеского матча против «Зенита» (0:3) оценил перспективы в команде нападающего Федора Чалова.
— Примите ли Чалова?
— Завтра закончится его аренда. Федор будет здесь. Будем разговаривать. Это большая боевая единица.
— Один удар в створ. Вы недавно разорвали с «Сочи» «Динамо».
— Я согласен. По самоотдаче претензий быть не может. Нас ждет сезон насыщенный. Мы должны быть к этому готовы. Есть травмы и малое количество футболистов, которые способны усилить игру.
— Обляков играл на позиции флангового, сейчас на позиции опорника.
— Универсализм Вани помогает. Сегодня он и обострял и отрабатывал в обороне. Но на этой позиции он появился не от хорошей жизни, а из-за повреждения Кучаева, — передает слова Федотова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -