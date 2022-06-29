Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Федора Чалова в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после завершения товарищеского матча против «Зенита» (0:3) оценил перспективы в команде нападающего Федора Чалова.

— Примите ли Чалова?

— Завтра закончится его аренда. Федор будет здесь. Будем разговаривать. Это большая боевая единица.

— Один удар в створ. Вы недавно разорвали с «Сочи» «Динамо».

— Я согласен. По самоотдаче претензий быть не может. Нас ждет сезон насыщенный. Мы должны быть к этому готовы. Есть травмы и малое количество футболистов, которые способны усилить игру.

— Обляков играл на позиции флангового, сейчас на позиции опорника.

— Универсализм Вани помогает. Сегодня он и обострял и отрабатывал в обороне. Но на этой позиции он появился не от хорошей жизни, а из-за повреждения Кучаева, — передает слова Федотова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.