Нападающий ЦСКА Гайч поделился мнением о своем будущем в московском клубе

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

Напомним, что 23-летний аргентинец провел прошлый сезон в аренде в испанской «Уэске».

«Остаюсь ли я в ЦСКА? Возможно. На данный момент у меня нет никаких предложений. Я отлично чувствую себя в этой команде», — сказал Гайч.

В сезоне-2021/22 Гайч забил один гол и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Уэску».