Семак объяснил отсутствие Малкома в стартовом составе "Зенита" на матч с "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 5-го тура с "Динамо" заявил, что выбор состава футболистов на конкретный матч зависит от поля и температуры, также специалист похвалил московскую команду.

- Мои добрые слова про оборону "Динамо" - не комплимент, а статистика, - сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Cемак. - Команда, которая очень дисциплинированно обороняется. Отсутствие Малкома в стартовом составе? Дело не в том, что мы выбираем осторожную тактику. Просто Малкому нужно время чтобы адаптироватися и понять наш чемпионат, он очень важен для нас, как и все другие игроки.

Отсутствие в старте Юрия Жиркова? Мы не сомневаемся к Юре, мы его бережем, когда есть возможность. В зависимости от температуры, газона, варьируем состав.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Зенит".

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