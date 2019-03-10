Семак – о пропущенном голе: "Недоработали многие, сыграли абсолютно плохо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 19-го тура премьер-лиги над "Уфой" (2:1) отметил, что доволен игрой полузащитников Эмилиано Ригони и Кристиана Нобоа, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Неплохо начали игру, – начал Семак. – Надо было забивать, но вместо этого мы грубо ошиблись и пропустили. В голе недоработали многие футболисты, сыграли абсолютно плохо. В дальнейшем могли не доводить до ситуации с необязательными штрафными и угловыми. Вероятность гола возрастала, некоторые игроки выглядели подуставшими. Надо было восстанавливаться после тяжелого матча. Рад, что победили в тяжелых боевых условиях. Благодарим болельщиков за поддержку.

– Нобоа вернулся после полугода вне игры. Вы довольны им?

– Мы понимали риски, ведь он вернулся после длительной паузы. Он пока не может быть в оптимальном состоянии, это нормально, ведь он долго не играл. Но мы должны были чем-то жертвовать.

– Сегодня стандартные положения были на Ригони. Понятно, что основной сейчас по стандартам" – Мак. Но в ответном матче с "Фенербахче" угловые исполнял Ракицкий. Довольны ли вы тем, как исполнял "стандарты" Ригони? И почему не выбрали Ракицкого?

– В целом, игрой Ригони я доволен. Если не считать необязательного штрафного, он хорошо ассистировал партнерам. Что касается "стандартов", то с уходом Паредеса у нас эта роль не то, чтобы вакантна... Но есть целый круг кандидатов. Ракицкий подходит, когда других вариантов нет, потому что он нужен в штрафной. Роберту дали отдохнуть, а Ригони обладает прекрасной передачей.​

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