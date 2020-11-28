Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 16-го тура премьер-лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0). По словам специалиста, на игру команды повлияло качество поля.

— Во втором тайме Малком несколько раз оказывался с мячом рядом со штрафной, но не решался бить и отдавал передачу. Почему? Насколько часто он бьет из-за штрафной по воротам после возвращения в общую группу?

— Часто бьет, на самом деле. Сегодня — улучшал позицию. Возможно, сказалось поле, которое минут через пятнадцать потеряло то качество, которое было в начале матча. Естественно, сложно, потому что поле разбитое, слишком мягкое, отсюда те ошибки, качество в передачах, борьба. Конечно, качество поля отразилось на ходе матча.

— В перерыве Юрий Жирков сказал, что ему тяжеловато играть постоянно. Не рассматривали ли вы вариант с Мусаевым на левом фланге?

— Рассматривали. Но это был бы мегаэкспериментальный состав. Пришлось сегодня Юрию дать сыграть столько, сколько смог. (Гоша Чернов)