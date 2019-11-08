Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал, что главные качества Станислава Черчесова — дисциплина и мотивация.

— А что скажете о работе Станислава Черчесова, который по-новому раскрылся в сборной, заставив команду поверить в себя?

— Со Станиславом Саламовичем как с тренером не работал. Но стоит отдать ему должное за то, что он до конца верил и гнул свою линию, хотя давление на него оказывалось сумасшедшее. В национальной команде на первый план выходит психология: тренер должен понимать, кто в каком состоянии находится, чтобы не ошибиться в выборе игроков, на которых рассчитывает. И, конечно, морально заряжать людей. Ведь в сборной одну-две встречи провел и уехал надолго в свой клуб на месяц. И наставник не может как-то улучшить тактику из-за того, что времени очень мало, есть только шанс что-то дополнить. Поэтому нужно приглашать только футболистов, кто понимает требования тренера.

— Черчесов — это, в первую очередь, жесткость?

— Это дисциплина и мотивация.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь