Семак назвал Марадону одним из величайших футболистов всех времен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет 25 ноября.

«Легендарный был футболист. Наверное, последний, кто проявил себя настолько ярко в индивидуальном мастерстве. Один из двух-трех самых великих футболистов всех времен», — приводит «РенТВ» слова Семака.