Семак назвал Марадону одним из величайших футболистов всех времен
20:50
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет 25 ноября.
«Легендарный был футболист. Наверное, последний, кто проявил себя настолько ярко в индивидуальном мастерстве. Один из двух-трех самых великих футболистов всех времен», — приводит «РенТВ» слова Семака.
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