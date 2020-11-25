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Семак назвал Марадону одним из величайших футболистов всех времен

20:50
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет 25 ноября.

«Легендарный был футболист. Наверное, последний, кто проявил себя настолько ярко в индивидуальном мастерстве. Один из двух-трех самых великих футболистов всех времен», — приводит «РенТВ» слова Семака.

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