Семак назвал лучшие игровые качества Эрнани

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о полузащитнике команды Эрнани. Специалист считает, что бразилец выкладывается на максимум, когда получает свой шанс.

– У Эрнани прекраснейший удар. Думаю, он один из лучших по игре наверху, – сказал Семак в эфире "Радио Зенит". – У него есть хорошие качества, но ему нужно больше играть, чтобы почувствовать уверенность.

Сложно показывать хорошую игру выходя время от времени, но на поле он выкладывается на сто процентов.

В текущем сезоне Эрнани провел за "Зенит" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.