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Агент Конате: «Не знаю ничего об уходе Мохамеда из «Ахмата»

Мария Гусева
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из клуба.

— Не знаю ничего об уходе Конате, — цитирует «РБ Спорт» Селюка. — Это все пустые разговоры. Конате, безусловно, входит в тройку лучших нападающих чемпионата вместе с Кордобой и Дзюбой. Но из них он самый молодой и перспективный, который много работает и забивает. Думаю, многие клубы первой пятерки РПЛ будут интересоваться им. Он говорит по-русски, никуда не бежит из страны, жена русская. Никаких проблем тут нет. Так что не знаю, кто там что написал. Не понимаю, откуда вообще такая сумма в 3,5 миллиона евро. Откуда они знают, сколько хочет «Ахмат» — может быть, один или 10 миллионов?

— Пишут, что вы хотите устроить Конате в «Локомотив».

— Какой-то странный человек написал, который хотел что-то испортить. Будь моя воля, я с удовольствием устроил бы Конате в «Локомотив», «Спартак» и «Зенит». На мой взгляд, это хороший момент, когда команды открыто и прозрачно зарабатывают на продаже футболиста. Но такие новости вылазят для того, чтобы как-то напакостить.

В текущем сезоне Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
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 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
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