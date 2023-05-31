Агент Конате: «Не знаю ничего об уходе Мохамеда из «Ахмата»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из клуба.

— Не знаю ничего об уходе Конате, — цитирует «РБ Спорт» Селюка. — Это все пустые разговоры. Конате, безусловно, входит в тройку лучших нападающих чемпионата вместе с Кордобой и Дзюбой. Но из них он самый молодой и перспективный, который много работает и забивает. Думаю, многие клубы первой пятерки РПЛ будут интересоваться им. Он говорит по-русски, никуда не бежит из страны, жена русская. Никаких проблем тут нет. Так что не знаю, кто там что написал. Не понимаю, откуда вообще такая сумма в 3,5 миллиона евро. Откуда они знают, сколько хочет «Ахмат» — может быть, один или 10 миллионов?

— Пишут, что вы хотите устроить Конате в «Локомотив».

— Какой-то странный человек написал, который хотел что-то испортить. Будь моя воля, я с удовольствием устроил бы Конате в «Локомотив», «Спартак» и «Зенит». На мой взгляд, это хороший момент, когда команды открыто и прозрачно зарабатывают на продаже футболиста. Но такие новости вылазят для того, чтобы как-то напакостить.

В текущем сезоне Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу.