Долгов: «Мне ничего неизвестно об интересе «Пари НН»

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Пари НН».

«Я видел новость, что интересен «Пари НН». Мне ничего неизвестно об этом. Пока не обсуждали ничего с клубом и агентом, договорились, что после окончания сезона обсудим дальнейшие варианты», — цитирует Metaratings.ru Долгова.

В этом сезоне Долгов сыграл 25 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.