Селихов показал, как восстанавливается после операции
20:12
Вратарь «Спартака» Александр Селихов опубликовал в своем Instagram сторис из тренажерного зала. 25-летний российский футболист восстанавливается после операции на правом ахиллово сухожилии.
Селихов начал работать на беговой дорожке. 17 сентября голкипер перенес операцию в Финляндии.
В прошлом сезоне Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов. Вратарь договорился о подписании контракта с красно-белыми в ноябре 2016 года. Ранее Селихов выступал за «Амкар».
Селихов занимается в тренажерном зале после операции pic.twitter.com/hNCjQqXbU7— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) December 12, 2019
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