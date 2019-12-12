Селихов показал, как восстанавливается после операции

Вратарь «Спартака» Александр Селихов опубликовал в своем Instagram сторис из тренажерного зала. 25-летний российский футболист восстанавливается после операции на правом ахиллово сухожилии.

Селихов начал работать на беговой дорожке. 17 сентября голкипер перенес операцию в Финляндии.

В прошлом сезоне Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов. Вратарь договорился о подписании контракта с красно-белыми в ноябре 2016 года. Ранее Селихов выступал за «Амкар».