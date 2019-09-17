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Селихов перенес операцию

17:38
Вратарь «Спартака» Александр Селихов. Фото instagram.com
Вратарь «Спартака» Александр Селихов. Фото instagram.com
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов, который получил травму правого ахиллова сухожилия на одной из тренировок, перенес операцию в Финляндии. Об этом 25-летний российский футболист сообщил в своем Instagram.

На фото видно, что Селихов лежит в лечебной палате. Правая нога спортсмена обмотана бинтом.

В прошлом сезоне Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов. Вратарь договорился о подписании контракта с красно-белыми в ноябре 2016 года. Ранее Селихов выступал за «Амкар».

Селихов перенесет операцию в Финляндии и пропустит 7-8 месяцев

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