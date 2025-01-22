Селихов трогательно попрощался со «Спартаком»: «Горжусь тем, что смог стать частью истории клуба»

Голкиппер Александр Селихов опубликовал прощальное письмо «Спартаку» и болельщикам красно-белых в своем Telegram-канале.

Московский клуб объявил о расторжении контракта с игроком 22 января.

«Сегодня для меня настал момент, который сложно передать словами. После 8 лет в клубе я прощаюсь со «Спартаком». За эти годы я пережил много ярких моментов, как побед, так и трудных испытаний. Для меня честь была защищать ворота «Спартака» и носить эти священные цвета. Я горжусь тем, что смог стать частью истории «Спартака» и порадовать вас, дорогие болельщики, важными победами», — написал Селихов.

30-летний футболист защищал ворота «Спартака» с 2017 года, вместе с клубом он становился чемпионом России и по разу завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Селихов провел 102 матча в составе красно-белых, пропустил 117 мячей и 30 раз отыграл на ноль.