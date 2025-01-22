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Селихов трогательно попрощался со «Спартаком»: «Горжусь тем, что смог стать частью истории клуба»

Даниил Аршавский
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Голкиппер Александр Селихов опубликовал прощальное письмо «Спартаку» и болельщикам красно-белых в своем Telegram-канале.

Московский клуб объявил о расторжении контракта с игроком 22 января.

«Сегодня для меня настал момент, который сложно передать словами. После 8 лет в клубе я прощаюсь со «Спартаком». За эти годы я пережил много ярких моментов, как побед, так и трудных испытаний. Для меня честь была защищать ворота «Спартака» и носить эти священные цвета. Я горжусь тем, что смог стать частью истории «Спартака» и порадовать вас, дорогие болельщики, важными победами», — написал Селихов.

30-летний футболист защищал ворота «Спартака» с 2017 года, вместе с клубом он становился чемпионом России и по разу завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Селихов провел 102 матча в составе красно-белых, пропустил 117 мячей и 30 раз отыграл на ноль.

Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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Бителло

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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