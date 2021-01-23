Селихов готов играть за вторую команду «Спартака» ради практики

Голкипер «Спартака» Александра Селихов заявил, что не видит проблемы в том, если ему придется играть за вторую команду.

— «Спартак» играет в 4 защитника. Для вас это удобная схема?

— Не могу ответить на этот вопрос, мне без разницы. Думаю, «Спартаку» давно нужно было переходить на эту схему.

— Остаток сезона для вас предпочтительнее быть запасным в первой команде или выходить в старте за «Спартак-2»?

— Уже была такая практика за вторую команду. Если не буду проходить в состав основы, попрошусь во вторую команду, она и существует для развития молодых и получения игровой практики остальных игроков.

В последний раз в матче РПЛ вратарь выходил на поле 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Он получил повреждение и был заменен. Голкипер долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден оперироваться из-за рецидива.

В сезоне-2020/2021 Селихов четырежды вышел на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и пропустил пять мячей.

(Артем Калинин)