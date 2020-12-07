Тренер Федор Щербаченко поделился с «СЭ» своими впечатлениями по матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Химки» (2:2).

— С Чаловым происходит что-то непонятное, — начал Щербаченко. — По сути Черчесов был прав, пожурив форварда ЦСКА. Понравился Марадишвили. Он уже стучится в двери первой сборной. Но прежде всего я бы хотел сказать про Эджуке. Это лучший трансфер армейцев в последнее «окно». А, возможно, вообще самое удачное приобретение среди последних покупок всех российских клубов! Почему? Обладает очень высокой скоростью, великолепным дриблингом. Непредсказуемый исполнитель. Да пока где-то играет анархично. Но, думаю, Гончаренко встроит его в схему. И вот когда нигериец полностью адаптируется к нашим реалиям, поймет требования тренера, мы получим очень классного игрока, который будет стоить на рынке порядка 30-40 миллионов евро. У него реально уникальные качества. Пока еще просто немного не хватает игровой дисциплины. Но в ближайшем будущем он должен раскрыться по полной. На мой взгляд, Влашич, Хвича и Эджуке — потенциально самые дорогие футболисты РПЛ. К ним потихоньку подбирается Мирзов.