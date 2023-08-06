Деменко назвал потрясающим дебют Медины за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о дебюте полузащитника Хесуса Медины за красно-белых.

«Как оценю дебют Медины? Для футболиста, который вышел и сразу забил, наверное, он потрясающий. Посмотрим, как у него пойдет. Теперь Абаскалю придется маневрировать с составом. Тренер видит, что игроки, которые выходят на замену, тоже проявляют себя», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

26-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Он дебютировал за новую команду в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1), отличившись голом сразу после выхода на замену.