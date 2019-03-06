Сборная России ждет Виктора Васина на поле

Официальный Твиттер сборной России поздравил защитника ЦСКА Виктора Васина с восстановлением после травмы. Сегодня стало известно, что 30-летний игрок вернулся в общую группу после восстановления длиной в год. 21 февраля 2018 года он получил рецидив травмы передней крестообразной связки в матче 1/16 финала против "Црвены Звезды" (1:0).

Из-за повреждения Васин пропустил все оставшиеся игры 2018 года и, в том числе, не поехал на чемпионат мира-2018.

"Виктор Васин точно знает, как забивать Бельгии! В предстоящем матче он не сможет нам помочь, но есть и хорошая новость: сегодня защитник ЦСКА вернулся в общую группу. Около года игрок восстанавливался после травмы передней крестообразной связки. Теперь ждем на поле!" - говорится в сообщении сборной.