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Сбор подписей в поддержку братьев Кокориных пройдет не только в Петербурге, но и в Москве

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В Инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появился пост о сборе подписей в поддержку братьев Кокориных, который пройдет не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве.

Напомним, Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, хавбеком"Краснодара" Павлом Мамаевым и тренером Александром Протасовицкимнаходятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Арест был продлен до 8 февраля.

Сборы подписей в Москве будут проходить с 30 января по 6 февраля.

 - Дорогие Москвичи, всем кто не равнодушен к ситуации с братьями Кокоринами, прошу придти по адресу: метро Китай-город (оранжевая ветка), 6-ой выход из метро, на улице сразу на право 1 минуту пешком, увидите здание ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК! Третий этаж и сразу на лево(Кафе ABSOLEM) Точный адрес: Маросейка 4/2 с1. Подписать петицию можно будет с 30 января по 6 февраля! С 12:00 по 22:00!  – написано в Инстаграме Кокорина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие Москвичи, всем кто не равнодушен к ситуации с братьями Кокоринами, прошу придти по адресу: метро Китай-город (оранжевая ветка), 6-ой выход из метро, на улице сразу на право 1 минуту пешком, увидите здание ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК! Третий этаж и сразу на лево(Кафе ABSOLEM) Точный адрес: Маросейка 4/2 с1. Подписать петицию можно будет с 30 января по 6 февраля! С 12:00 по 22:00! #СашаМыСТобой #Кокоринцы По всем вопросам пишете в Директ : @karen.53

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 29 Янв 2019 в 9:44 PST

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