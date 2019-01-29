Сбор подписей в поддержку братьев Кокориных пройдет не только в Петербурге, но и в Москве

В Инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появился пост о сборе подписей в поддержку братьев Кокориных, который пройдет не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве.

Напомним, Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, хавбеком"Краснодара" Павлом Мамаевым и тренером Александром Протасовицкимнаходятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Арест был продлен до 8 февраля.

Сборы подписей в Москве будут проходить с 30 января по 6 февраля.

- Дорогие Москвичи, всем кто не равнодушен к ситуации с братьями Кокоринами, прошу придти по адресу: метро Китай-город (оранжевая ветка), 6-ой выход из метро, на улице сразу на право 1 минуту пешком, увидите здание ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК! Третий этаж и сразу на лево(Кафе ABSOLEM) Точный адрес: Маросейка 4/2 с1. Подписать петицию можно будет с 30 января по 6 февраля! С 12:00 по 22:00! – написано в Инстаграме Кокорина.

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