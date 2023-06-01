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Савин: «Возможность возвращения в основу Нетфуллина, Кутепова и Журавлева есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о будущем отстраненных игроков команды: Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина. Они были отстранены от тренировок с основной командой решением главного тренера Жозепа Клотета.

«Вернутся ли отстраненные Нетфуллин, Кутепов и Журавлев в основную команду? Такая возможность есть. После сезона мы сядем и будем разговаривать, обсуждать будущее с каждым игроком, у которого есть действующий контракт. Что касается легионеров, то будем принимать решение по ним после третьего июня. Ну, за исключением тех ребят, у которых заканчиваются контракты. Они покинут команду по окончании сезона», — цитирует «РБ Спорт» Савина.

«Торпедо» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 29 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-rasskazal-o-vozmozhnom-vozvrashhenii-kutepova-netfullina-i-zhuravleva-v-osnovnuyu-komandu/
Илья Кутепов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Журавлев
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Спартак

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