Алдонин: «Лучшим футболистом этого сезона является Малком»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает нападающего Малкома лучшим игроком сезона в чемпионате России.

«Лучшим футболистом этого сезона является Малком. Он демонстрирует высокий уровень футбола. Это было понятно, не только в этом сезоне, просто в нынешнем розыгрыше чемпионата Малком сыграл решающую роль в успехах «Зенита». К тому же он много играл. В прошлых сезонах его преследовали травмы, а в этом сезоне Малком демонстрировал высокий уровень», — цитирует «РБ Спорт» Алдонина.

В этом сезоне Малком сыграл в 33 матчах, забил 26 голов и отдал 7 результативных передач.