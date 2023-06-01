Агент Гюнтера ответил, какую команду выберет игрок: «Спартак» или «Краснодар»

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал, какую команду выберет игрок: «Спартак» или «Краснодар».

«Какой клуб в итоге выберет Гюнтер? Это совершенно секретно», — цитирует «РБ Спорт» Акана.

В текущем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.