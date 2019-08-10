Савелий Козлов: "Оценка результата не отрицательная, но и не положительная"

Защитник "Оренбурга" Савелий Козлов остался недоволен результатом матча 5-го тура чемпионата России против "Тамбова" (2:2).

– Плохой результат. Пятая игра, хотели выиграть, надо было выиграть. Всю неделю настраивались, всю неделю работали, готовились, – цитирует Козлова официальный сайт "Оренбурга".

Проигрывали 0:2. Понимали, что надо бороться, стараться вытаскивать, бежать вперед. Поэтому оценка результата не отрицательная, но и не положительная.