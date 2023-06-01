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Савченко объяснил, почему Кукуяна назначили на матч ЦСКА — «Ростов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко прокомментировал назначение Павла Кукуяна на матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов».

«В целом Павел Кукуян является сильным арбитром. Но в последнее время мы наблюдаем в его работе очень много ошибок, которые, к сожалению, напрямую влияют на результат. Почему его вновь назначают на такой важный матч, как ЦСКА — «Ростов»? Все дело в безальтернативности. У судейского корпуса банально нет выбора. Матчей много, а более-менее сильных арбитров мало. Поэтому им приходится играть теми, кто есть, и назначать ошибающегося Кукуяна. Но, надо сказать, они не присматриваются к менее известным судьям.

Например, я бы доверил этот поединок молодому Роману Софьяну. Он отработал всего несколько матчей РПЛ, но уже успел показать, что у него есть шанс стать лучшим арбитром лиги. Мне очень понравилось, как он отсудил матч «Динамо» — «Локомотив». Принимал смелые решения, назначил два пенальти. И все без ошибок. Что видел, то и судил. Поэтому я бы отдал предпочтение этому арбитру, если бы выбирал кандидата на матч ЦСКА — «Ростов», — цитирует RT Савченко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1156056-savchenko-arbitr-kukuyan-futbol
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Краснодар

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