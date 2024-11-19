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Наумов: «Для Батракова больше подходит «Барселона», а не «Манчестер Сити»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова Владимира Кузьмичева, являющегося представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, о том, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересовался бы футболистом.

«Володя Кузьмичев ведь его агент, он должен об этом говорить и правильно делает. Он же должен его рекламировать и показывать в самом лучшем свете. Но я бы на его месте назвал «Барселону», а не «Манчестер Сити». Для «Барсы» он больше подходит. Но это обычный трюк агентов и ничего плохого я в этом не вижу. Конечно, ему рановато, если говорить откровенно. Ему нужно плотно закрепиться в «Локомотиве» планку, которую он поднял, чтобы не упасть с нее. Вот в следующем сезоне будет видно, даже весной будет видно, какой он», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Представитель Батракова ранее заявлял, что видит футболиста в «Манчестер Сити». 19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Батраков
Хосеп Гвардиола
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
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24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
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Алексей Батраков

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