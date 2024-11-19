Наумов: «Для Батракова больше подходит «Барселона», а не «Манчестер Сити»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова Владимира Кузьмичева, являющегося представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, о том, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересовался бы футболистом.

«Володя Кузьмичев ведь его агент, он должен об этом говорить и правильно делает. Он же должен его рекламировать и показывать в самом лучшем свете. Но я бы на его месте назвал «Барселону», а не «Манчестер Сити». Для «Барсы» он больше подходит. Но это обычный трюк агентов и ничего плохого я в этом не вижу. Конечно, ему рановато, если говорить откровенно. Ему нужно плотно закрепиться в «Локомотиве» планку, которую он поднял, чтобы не упасть с нее. Вот в следующем сезоне будет видно, даже весной будет видно, какой он», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Представитель Батракова ранее заявлял, что видит футболиста в «Манчестер Сити». 19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.