"Саня! Представляю, насколько тебе и твоей команде сейчас обидно и нелегко". Дзюба поддержал Волкова

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поддержал российского бойца UFC Александра Волкова. Последний был вынужден сняться с боя с голландцем Алистаром Оверимом. Поединок должен был состояться на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Вместо него с Оверимом сразится другой российский боец – Алексей Олейник.

– Саня! Представляю, насколько тебе и твоей команде сейчас обидно и нелегко! Но вы сильные и сможете преодолеть эту травму и этот период! Вернетесь еще сильнее и злее! С нетерпением буду ждать твоего следующего боя, – написал Дзюба в Инстаграме.