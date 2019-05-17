Самедов, Корниленко и еще четыре футболиста "Крыльев Советов" не сыграют со "Спартаком"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов и форвард Сергей Корниленко пропустят матч 29-го тура чемпионата России против "Спартака" из-за травм.
Также из-за повреждений самарцем не помогут защитник Никита Чичерин и нападающий Максим Канунников, сообщает пресс-служба клуба.
По условиям арендных соглашений участие в игре со "Спартаком" не примут хавбеки Артем Тимофеев и Джано Ананидзе.
Матч "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в субботу, 18 мая на "Самара Арене". Начало – в 19.00 по московскому времени.
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