Самедов и Джикия поддержали Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Футболист в своем Инстаграме опубликовал фотографии этих игроков, сопроводив их хештегами "свободу Кокорину", "свободу Мамаеву", "Саша, мы с тобой", "Паша, мы с тобой".

К акции в поддержку футболистов присоединился и защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Инстаграм Георгия Джикии.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.

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