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Самедов допустил, что может стать спортивным директором

18:25
Александр Самедов. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Александр Самедов. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший полузащитник «Динамо» Александр Самедов заявил, что хотел бы связать свое будущее с работой в футбольной сфере.

— Мои планы на будущее? Сейчас семья. Есть свои задумки. Хочется оставаться в футболе, попробовать что-то. Может быть, что-то появится. Осталось переждать карантин и, возможно, что-то появится на горизонте. Футбольный клуб, может, спортивным директором. Мне это нравится, кажется интересным. Не хочу торопиться с этим. Я никуда не спешу, — сказал Воронин во время LiveShow Youtube-канала «Динамо».

Самедов выступал за «Динамо» с 2010-й по 2012 год.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=slQxwleS8f4

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