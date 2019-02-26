Самая преданная болельщица Кокорина, Мамаева и корреспондента "СЭ". Видео

Московский городской суд во вторник, 26 февраля, рассмотрел апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита"Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля и принял решение их отклонить. Обвиняемые выступали по видеосвязи.

К зданию суда пришла персональная болельщика Кокорина и Мамаева, держа в руках журналы с их постерами. Также женщина похвалилась автографом от корреспондента "СЭ" Дмитрия Зеленова.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!