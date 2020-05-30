«Сам можешь оказаться в такой ситуации». Максименко отказался винить Бюрки в голе Киммиха

Голкипер «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о матче чемпионата Германии «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (0:1). Он отметил, что не хочет судить о том, виноват ли голкипер дортмундцев Роман Бюрки в голе Джошуа Киммиха.

«Не мне его судить, — сказал вратарь в прямом эфире Instagram Red Bull Russia. — Бывает. Мне сложно про вратарский цех говорить. Это ошибка? Это совокупность факторов. Не хочется об этом говорить. Сам можешь потом оказаться в такой ситуации».

22-летний Александр Максименко в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак», пропустил 30 мячей и семь раз отыграл «на ноль».

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